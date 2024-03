Gebundelde krachten: regio Súdwest-Fryslân gezamenlijk naar Maritime Innovation Platform in Dordrecht

De gemeente Súdwest-Fryslân komt met een delegatie van verschillende maritieme bedrijven naar het Maritime Innovation Platform op donderdag 4 april in Dordrecht. Wethouder Bauke Dam (Economische Zaken) hoopt dat ze gezamenlijk kunnen netwerken én innovaties kunnen uitwisselen en ontdekken met andere partijen. ‘Wij staan internationaal bekend om onze scheepsbouw. Onze bedrijven bouwen schepen in de range van elektrische sloepen en luxe kruisers voor de Friese Meren tot op maat gemaakte jachten en zeilschepen voor de wereldzeeën. Niet voor niets noemen we de maritieme maakindustrie onze parelsector.’

Súdwest-Fryslân is qua oppervlakte de grootste gemeente van Nederland. Het gebied ligt tussen Sneek, Stavoren en de Afsluitdijk en telt 89 steden en dorpen, waaronder de watersportcentra Heeg en Woudsend. Het inwonertal is met 90.000 mensen relatief laag. Toch telt de regio bijzonder veel maritieme bedrijven. Dam: ‘We zijn van oudsher een waterrijke regio met een sterke maritieme sector. Het bijzondere is, dat schepen hier volledig kunnen worden gebouwd, dus zowel het casco, als interieur en de aandrijving. De gehele keten is vertegenwoordigd in ons gebied.’



Boot van afval

Het is volgens de wethouder van belang dat de regio blijft innoveren. ‘We kijken goed naar duurzame ontwikkelingen. Zo maakt Impacd Boats uit Woudsend 3D-geprinte elektrische boten van gerecycled materiaal, waaronder Fries afval. Ze zijn dus enorm duurzaam. Twee jaar geleden won oprichtster Marieke de Boer de Jonge Ondernemersprijs. Daar zijn wij als regio enorm trots op.’

Grote merken

Een grote naam is Wajer Yachts uit Heeg met luxe jachten die ook op de Middellandse Zee aan de Côte d’Azur varen. De luxe boten van DaVinci Yachts uit Heeg zie je, behalve in Nederland, ook steeds vaker in het buitenland. In Makkum zit superjachtbouwer De Vries Scheepsbouw, onderdeel van Feadship. Bekende Yacht Design Studio Vripack is gevestigd in Sneek, de plek waar ook de Sneekweek zorgt voor de nodige maritieme reuring.



Handjes

Net als in heel Nederland kampt ook de maakindustrie in Friesland met een tekort aan technisch geschoold personeel. Maar toch lijkt het erop dat men hier wel wat eerder aan goed personeel komt, vertelt Dam. ‘We hebben volop MBO’ers die hun vak verstaan. Dat komt ook door de Yacht Builders Academy in Sneek met diverse Maritiem Technische-opleidingen. Ondernemers die hier naartoe komen, zeggen mij dat ze goud in handen hebben door het personeel in de regio. Niet lullen, maar poetsen, dat is de mentaliteit.’

Personeel wordt actief geworven met campagnes als ‘Kom aan Boord’, speciaal voor de maritieme sector in heel Friesland. Mensen van buiten de regio hier naartoe halen, lijkt te werken. Ook doordat de huizenprijzen nog relatief laag zijn. ‘Het is hier prettig wonen en leven. Je hebt de ruimte, een mooi landschap en veel water zoals het IJsselmeer, de Friese Meren en de Waddenzee. Mensen die van buiten de regio komen, willen niet meer weg.’



Innoveren

De regio Súdwest-Fryslân wil de komende jaren fors inzetten op elektrisch varen en de infrastructuur aanleggen die hiervoor nodig is. Ook kijken bedrijven naar andere opties, zoals varen op waterstof. De aloude skûtsjes zeilen en zijn dus al extreem duurzaam bezig, maar toch innoveert ook deze sector.

Dam legt uit: ‘De skûtsjes maken gebruik van databerekeningen om te zien hoe ze nog sneller kunnen, dus ook al gaat het om maritiem erfgoed, ze zijn wel innovatief met moderne technieken bezig.’

Gezamenlijk naar MIP

Een groot aantal vertegenwoordigers van Friese bedrijven stapt donderdag 4 april in de tourbus naar Dordrecht voor het Maritime Innovation Platform. ‘We vinden dit een mooi initiatief en hebben daarom onze ondernemers uit de regio aangeboden samen hiernaartoe te gaan. We gaan gezamenlijk kennis en inspiratie opdoen. Wij willen ook onze expertise aanbieden aan andere ondernemers. Complete boten worden gemaakt in Súdwest-Fryslân, we zijn bijna een eigen label en dat laten we graag zien.’