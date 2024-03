Rotterdamse VVD en PvdA willen ruim baan voor Defensie in haven

Als het aan de Rotterdamse raadsfracties van VVD en PvdA ligt, komen er in het havengebied plekken waar Defensie kan oefenen en logistieke operaties kan uitvoeren. Volgens de partijen is dat nodig door de oorlog in Oekraïne en ‘diverse spionage-incidenten vanuit de Chinese overheid’.

‘De wereld om ons heen is in rap tempo aan het veranderen. We moeten weer investeren in onze eigen veiligheid’, stellen beide fracties in een brief aan het gemeentebestuur. ‘Voor de PvdA Rotterdam en de Rotterdamse VVD staan het beschermen van onze vrije samenleving voorop.’

De partijen menen dat er geen tijd te verliezen is. ‘De veiligheidssituatie in de wereld verslechtert in rap tempo. Met een toenemende kans dat Europa er alleen voor komt te staan, betekent het op lokaal niveau ook dat waar mogelijk wij Defensie moeten ondersteunen in haar opbouw. Uiteindelijk is Defensie er voor de bescherming van Nederlanders en daarmee dus ook voor onze Rotterdammers.’

De Rotterdamse haven en de Tweede Maasvlakte zouden wat betreft de partijen geschikte locaties voor Defensie kunnen zijn. Dat moet dan wel buiten het zicht van buitenlandse bedrijven en overheden zijn. De partijen maken zich zorgen over de invloed van met name de Chinese overheid in de haven. Een deel van de overslagbedrijven in Rotterdam is in Chinese handen, waarmee dat land zeggenschap heeft over delen van het haventerrein.

