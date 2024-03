Aan de reis: sterk stijgende vrachtprijzen

Marktinzicht

Binnen de ARA blijven de vrachttarieven sterk stijgen, wat leidt tot meer optimisme onder scheepseigenaren. De redenen hiervoor zijn echter niet zo snel te duiden. De vraag naar schepen is iets toegenomen in de laatste weken, maar er zijn nog altijd wel schepen voor prompt laden te vinden. Die blijken echter ook hogere prijzen te vragen. Wel is het aantal schepen dat actief is in de spotmarkt teruggelopen nu oliemaatschappijen zoals Shell de eigen vloot in beheer houdt. De sluiting van de raffinaderij in Pernis heeft als gevolg dat er vaker producten moeten worden vervoerd op andere trajecten en dit minimaliseert de beschikbaarheid.