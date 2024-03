PVV doet opnieuw poging verbod op varend ontgassen uit te stellen

Ontgassingsinstallaties

De PVV doet een nieuwe poging om een gedoogperiode in te lassen bij het verbod op varend ontgassen. In een motie pleit Tweede Kamerlid Hidde Heutink ervoor dat varend ontgassen toegestaan blijft, tot er een dekkend netwerk van ontgassingsinstallaties is. Demissionair minister Mark Harbers (IenW) raadt de motie af, ook GroenLinks-PvdA ziet het anders.