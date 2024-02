Zelf jongeren op de werf opleiden steeds populairder

Carrière & Opleiding

Technisch personeel vinden is in heel Nederland een uitdaging voor bedrijven en overheden. Veel werkgevers kiezen ervoor om zelf personeel op te leiden. De jongeren en zij-instromers volgen vaak een opleiding waarbij ze zowel op school als in de praktijk een vak leren. Sommige scheepswerven kiezen er zelfs voor een geheel eigen opleiding te starten. Schuttevaer sprak met drie werkgevers die leerlingen onder hun hoede hebben.

Benieuwd naar het hele verhaal? Download hier de Schuttevaer Carrière & Opleiding special.