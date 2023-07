Boskalis en Multraship moeten brandende car carrier Fremantle Highway bergen

Het Papendrechtse Boskalis en Multraship in Terneuzen hebben van de Japanse scheepseigenaar opdracht gekregen de brandende car carrier Fremantle Highway te bergen. Het schip is nog altijd ten noorden van Ameland, waar twee noodslepers de zijwanden van het schip koel proberen te houden.

Update 16.14: Bergers Boskalis ter plaatse, maar wat nu?

Boskalis is geen onbekende voor Shoei Kisen Kaisha, eigenaar van de car carrier. In 2021 blokkeerde zes dagen lang de Ever Given het Suezkanaal, ook dat schip is eigendom van Shoei Kisen Kaisha. Het was toen ook Boskalis-dochter Smit Salvage die het schip uit haar benarde positie wist te bevrijden. Over de bergingskosten zijn beide partijen het niet eens. ‘In tijden van nood kom je weer bij elkaar uit’, zei Boskalis-topman Peter Berdowski daarover tegen De Telegraaf.

Schip koel houden

Wanneer de berging van de Fremantle Highway kan beginnen is onduidelijk. ‘De rederij heeft een bergingsmaatschappij opdracht gegeven het brandende schip te bergen zodra dit mogelijk is’, schrijft Rijkswaterstaat. Het schip wordt in positie gehouden door een sleepverbinding met Hunter, een sleper van Rederij Noordgat. Aan beide zijden zijn grotere slepers bezig met het koelen van het in nood verkerende schip. Dat is niet met het doel de brand te blussen. De brand in het vrachtruim blussen met water is te risicovol. Het vergroot de kans dat het schip instabiel wordt en zinkt. Dat zou boven de Waddeneilanden voor een milieuramp zorgen.

Julietta D

Multraship en Boskalis werkte eerder samen bij het bergen van een stuurloos schip. Beide waren begin vorig jaar nog betrokken bij de berging van de Julietta D.

