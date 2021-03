Topman Boskalis: Ever Given hopelijk na weekend weer los Facebook

Als het meezit kan het grote containerschip dat vastzit in het Suezkanaal na het weekend weer vrij komen. Dat heeft topman Peter Berdowski van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis gezegd bij televisieprogramma Nieuwsuur. em>(Geen abonnee en wilt ons dossier over Ever Given toch lezen? Klik dan hier)

Boskalis is met dochterbedrijf Smit Salvage ter plaatse om te helpen bij het losmaken van het 400 meter lange schip.

Dan moet het meezitten’, erkent Berdowski. Maar daar zet zijn bedrijf wel op in. Volgens de topman zijn er twee grote sleepboten op weg naar Egypte. Die zullen helpen om het schip los te trekken. Nu is zijn onderneming op locatie al bezig met baggerwerk om grond weg te halen rond de voorkant van het schip. Volgende week is het een aantal dagen hoogtij, wat gunstig is omdat het water dan ietsje hoger staat. Dan moet het schip losgetrokken worden.

Berdowski hoopt dat het plan werkt, maar anders is er ook nog een alternatief. Daar wordt ook aan gewerkt. Er wordt op het land een kraan opgezet die containers van de voorkant van het schip kan halen. Dan zou dat deel van het schip lichter worden en wat meer omhoog komen, waardoor het makkelijker wordt om het los te krijgen. Indien nodig zouden er wel zeshonderd containers weggehaald kunnen worden.

De eigenaar van de Ever Given, het vastgelopen containerschip dat al dagenlang het Suezkanaal blokkeert, heeft goede hoop dat het 220.000 ton wegende vaartuig zaterdagavond kan worden losgetrokken. Dat zei Yukito Higaki, president van het schipleasebedrijf Shoei Kisen Kaisha in een persconferentie voor Japanse media.

Higaki legde uit dat grond onder het schip vandaan wordt gehaald met behulp van baggermaterieel, een klus waar het Nederlandse Smit Salvage bij helpt. Eenmaal losgetrokken, zou de 400 meter lange Ever Given weer als vanouds moeten functioneren. “Het schip maakt geen water. Er zijn ook geen problemen met het roer en de scheepsschroeven.”

Het schip ligt sinds het eerder deze week vastliep zodanig dwars in de vaargeul dat het kanaal in Egypte wordt geblokkeerd voor andere schepen. Dit raakt wereldwijde transportstromen flink, omdat er normaal altijd veel schepen varen. Het kanaal is goed voor ongeveer 12 procent van de wereldhandel. Elke dag wordt voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door het kanaal vervoerd.

Kenners vreesden al dat het waarschijnlijk nog dagen, en mogelijk zelfs weken, gaat duren voordat de belangrijkste vaarroute tussen Azië en Europa weer toegankelijk wordt. Ook Nederlandse winkelketens als Blokker, Action en HEMA kunnen problemen krijgen bij de bevoorrading als de blokkade van het Suezkanaal veel langer gaat duren, met mogelijk lege schappen tot gevolg. De eerste schepen kiezen er inmiddels voor een tocht rond Afrika te maken in plaats van bij het Suezkanaal in de rij met wachtende schepen aan te sluiten. Dat zorgt voor veel extra vaartijd.

