Ondernemers Kristiansand dwingen ligplaats af voor ferry uit Nederland

Lokale ondernemers in het Noorse Kristiansand hebben bij de havendirectie afgedwongen dat er ruimte blijft voor de eventuele komst van een veerverbinding met Nederland. De haven had eerder laten weten de komende jaren geen kade beschikbaar te hebben.

De havenautoriteiten zeiden dat de eventuele herstart van de voormalige veerverbinding vanuit Nederland van Holland Norway Lines niet op Kristiansand kon rekenen. De haven zou met ruimtegebrek kampen. In Kristiansand is kaderuimte gereserveerd voor twee andere veerdiensten. Daarnaast zou de haven sowieso niet zijn berekend op het autoverkeer van en naar de ferrykade en de afhandeling van passagiers. Iets waar Holland Norway Lines met de cruiseferry Romantika ook al tegenaan liep.

Brug naar Europa

Noorse ondernemers reageerden furieus op de mededeling van de havendirectie. Een veerdienst zoals die van Holland Norway Lines wordt in Kristiansand en heel Zuid-Noorwegen als ‘brug naar Europa gezien’, benadrukten zij. Want in tegenstelling tot de cruiseschepen die de Noorse haven aandoen, neemt een ferry auto’s én passagiers mee. Die reizen vaak verder het land in voor een langer verblijf dan een paar uurtjes of een nacht die de cruisepassagiers in Kristiansand doorbrengen.

Volgens de toerisme-organisatie Visit Sorlandet wordt de veerdienst vanuit de Eemshaven enorm gemist. Veel ondernemers in het toerisme zouden het momenteel zwaar hebben. ‘Iedereen is er erg gepassioneerd over. We willen de ferry graag terug.’

Oplossing

Volgens Trond Blattmann van het havenbestuur wordt nu toch gewerkt aan een oplossing. Er zou een tijdelijke haven geschikt gemaakt kunnen worden voor het afmeren van een schip uit Nederland. Konsgård zou ervoor in beeld zijn, een wijk van Kristiansand. Het zou wel aanpassing van wegen en havenvoorzieningen vergen.

Wat de plannen in de haven van Kristiansand ook zijn, volgens advocaat Daniel Schildknecht van De Haan Advocaten in Groningen is een herstart van de HNL niet per se gebonden aan Kristiansand. ‘Er zijn zeker alternatieven’, aldus Schildknecht, die samen met zijn collega en curator Hans Silvius het faillissement van Holland Norway Lines afwikkelt.

Kortgeleden liet Silvius weten dat de plannen voor een doorstart van Holland Norway Lines kans van slagen hebben. Zeker twee partijen zouden ermee aan het werk zijn, met steun van de provincie Groningen en havenbeheerder Groningen Seaports.

