Studio Schuttevaer: wat drijft binnenvaart-influencer Liana Engibarjan

Drijfveren

Zij is misschien wel de bekendste schipper van Nederland. Met haar verzorgde voorkomen is Liana Engibarjan een opvallende verschijning in de binnenvaart. Samen met haar man Alex en zoontje vaart Liana Engibarjan op een tanker van Rederij Ringoot. Haar geld verdient zij door video’s te maken en marketing te doen voor scheepvaartbedrijven. Toch is er ook een keerzijde aan haar zichtbaarheid. Regelmatig heeft zij te maken met seksistische comments op social media. In Studio Schuttevaer gaat hoofdredacteur René Quist in gesprek met Liana Engibarjan.