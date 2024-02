Hoe werven maritieme opleidingen hun studenten?

Carrière & Opleiding

De maritieme opleidingen hebben voor de werving van nieuwe studenten gezamenlijk een marketingbureau in de arm voor een grote social media-campagne. Promotie-activiteiten zijn nodig, want wat op zee gebeurt, daar hebben slechts weinigen weet van. En als je niet weet dat iets bestaat, kunt je er ook niet voor kiezen. Schuttevaer sprak de opleiders over de uiteenlopende wervingsinitiatieven.

