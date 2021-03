Schuttevaer Premium Verzekeraars berekenen schade blokkade Suezkanaal op 10 miljard dollar per dag Facebook

ROTTERDAM 27 maart 2021, 13:02

Verzekeraar Allianz heeft een vraag- en antwoordsessie uitgezonden met kapitein Rahul Khanna, hoofd van maritieme risicoconsulting, over de blokkade bij het Suezkanaal. Daarin spreekt hij over de uitdaging van het bergen van zo’n megaschip en de schade die op wereldwijd niveau wordt geleden door het stranden van de Ever Given. (Geen abonnee en wilt ons dossier over Ever Given toch lezen? Klik dan hier)