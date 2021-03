Ever Given vaart ‘lullige route’ voordat ze vastloopt in Suezkanaal Facebook

26 maart 2021

Het containerschip Ever Given heeft, vlak voordat ze het Suezkanaal blokkeerde, in de Golf van Suez heel merkwaardige rondjes gevaren. Een tracking-video op Vesselfinder.com toont namelijk een koerslijn die veel gelijkenis vertoont met een penis.

1 / 1 De lullige route zoals te zien in de video van Vesselfinder (Foto YouTube / vesselfinder.com) De lullige route zoals te zien in de video van Vesselfinder (Foto YouTube / vesselfinder.com)

De Ever Given, die sinds dinsdag het Suezkanaal blokkeert en mogelijk nog lange tijd vastligt, maakte die koerslijn terwijl het aan het wachten was op toestemming om het Suezkanaal in te varen. Vesselfinder.com plaatste een video op haar YouTube kanaal van de ‘lullige route’.

Op social media was gezonde scepsis over het waarheidsgehalte van de beelden. Factchecking-site Snopes zegt echter te hebben vastgesteld dat het schip inderdaad zo heeft gevaren. Niet bekend is, of dit bewust is gedaan of niet.

Een woordvoerder van Vesselfinder.com liet aan Vice weten dat de video is gebaseerd op echte data van het schip. Ook op myshiptracking.com is te zien hoe het schip de penis ‘tekent’ op de kaart en vervolgens vast komt te liggen in het kanaal.

