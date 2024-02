Gezocht… Projectleiders scheepsonderhoud

De banen liggen voor het oprapen in de scheepsbouw. Maar hoe weet je nu wat je écht gaat doen in zo’n nieuwe rol? En in wat voor soort bedrijf kom je te werken? Elke week licht Schuttevaer een vacature uit.

Titel: Projectleiders scheepsonderhoud

Bedrijf: De Haas Shipyards

Standplaats: Maassluis en Rotterdam

Sector: Binnenvaart/zeevaart

Contactpersoon: Iris van den Boogaart

Wat doet de projectleider zoal op een gemiddelde dag?



Ruben Kalisvaart, manager partner bij De Haas Shipyards: ‘We beginnen in Rotterdam bijtijds: om zeven uur, het is een niet-lullen-maar-poetsen baan. De projectleider scheepsonderhoud is de spil van het team waarbij we geen droge scheidingen tussen de verschillende disciplines hanteren. Je houdt je bezig met allerlei werkzaamheden: van het opmaken van de offerte tot de hand schudden met de opdrachtgever zodra hij weer van onze werf wegvaart. Alles daartussen is jouw terrein, van engineering en inkoop tot de begeleiding en inspectie aan boord. Soms hebben we best complexe liftoperaties waar veel bij komt kijken, zoals de inzet van duikers voordat we het schip uit het water tillen.’

Hoe draait jullie vorig jaar geopende tweede locatie in Rotterdam?



‘Onze tweede locatie werd vorig jaar juni operationeel met de ingebruikname van een nieuwe Marine Travelift. Het is een aanzienlijk grote loods van 21 meter hoog waar we tegelijk meerdere schepen kunnen droogzetten. We zaten goed met onze gedachte dat er in de regio Rotterdam weliswaar veel grote werven en binnenvaartwerven zijn, maar dat er in deze regio relatief weinig plekken zijn voor het onderhoud aan zware werkboten, jachten of andere vaartuigen met complexe rompvormen, zeg maar schepen tussen de twintig en zeventig meter. Wij kunnen deze schepen goed liften en servicen.’

‘We werken veel voor overheden, maar ook sleepbootrederijen, veerbedrijven en eigenaren van jachten zijn onze opdrachtgevers. De Haas Shipyards manifesteert zich steeds meer als ontzorgende totaaloplosser voor vaartuig- en vlootbeheer. Opdrachtgevers eisen meer, hebben steeds minder kennis in huis en zien in ons een partij die volledig ontzorgt. Zo kunnen wij het gehele vaartuigbeheer verzorgen, de opdrachtgever zorgt voor de bemanning. Van een grote kleine werf zijn we een kleine grote werf geworden.’

Wie is jullie droomkandidaat?

‘Dat is iemand die verstand heeft van scheepsbouwkundige zaken, maar ook een netwerk heeft en weet hoe de hazen lopen. Je moet natuurlijk wel weten bij welke leverancier je moet zijn als je een bepaald onderdeel nodig hebt. We zoeken aanpakkers die in mogelijkheden en oplossingen denken. Overigens zijn we op zoek naar meerdere projectleiders, voor zowel locatie Rotterdam als Maassluis. Het is wel een aanwezigheidsbaan: je schaakt op veel borden tegelijk en er komen constant vragen en zaken op je af die een oplossing vereisen. Dat kan niet op afstand.’

Welke werkcultuur kunnen de nieuwe projectleiders verwachten?



‘We proberen het dna van het 145-jarige familiebedrijf zoveel mogelijk in de cultuur te verankeren. Dat betekent: korte lijntjes, persoonlijk, gezelligheid, zo af en toe ook met een lach en een traan. We vormen een hecht team dat de bureaucratie zoveel mogelijk op afstand wil houden. Natuurlijk voldoen ook wij aan verplichte certificeringen en regelgeving, maar we lossen dingen zoveel mogelijk pragmatisch op. Zodat het voor iedereen leuk blijft.’

Is deze vacature iets voor jou? Stuur dan je CV plus motivatie per email naar: vacatures@dehaas.nl De Haas Shipyards

Govert van Wijnkade 1

3144 ED Maassluis

Tel: +31(10) 5913 511