Schuttevaer Award 2024 kanshebber #7: Tunnelklep

Door middel van een actuator, die in verbinding staat door middel van dyneema met de tunnelkleppen, worden de tunnelkleppen opengetrokken. Gasveren zorgen voor het sluiten en op druk houden van de tunnelklep. Het lost het probleem op dat een leeg schip ballast nodig heeft om te kunnen varen. Leeg kunnen de tunnelkleppen gesloten worden, geladen weer open gedaan voor het optimale straalbuis-effect.

Bijkomende voordelen zijn:

geen slijtage aan ballastjet/ballastpomp en dus ook geen onderhoud aan ballastruimte

ten op zichte van een vaste gesloten situatie en een leeg schip in ballast een significante rendementsverbetering.

en last but not least zorgt dit alles voor een emissiereductie.

Deze tekst komt uit de pitch van Scheepvaartbedrijf Victus.

Wie maken er kans? De komende dagen worden de 11 kanshebbers aan u voorgesteld. Drie van de vier genomineerden zijn al bekend. Bekijk alle genomineerden en kanshebbers hier.

Maritime Innovation Platform

Drie van de vier genomineerden voor de Schuttevaer Award zijn al bekend. De lezers van Schuttevaer bepalen wie de vierde nominatie wordt. De komende dagen worden de 11 kanshebbers aan u voorgesteld. De stembussen gaan dinsdag 12 maart open.

Het Maritime Innovation Platform is 4 april maart in het Energiehuis in Dordrecht. Daar staan de innovaties van maritiem Nederland in de schijnwerpers. Op het evenement wordt door het publiek de winnaar van de Schuttevaer Award gekozen. Wilt u erbij zijn en bepalen wie de Schuttevaer Award mee naar huis neemt? Aanmelden kan hier.