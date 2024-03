Royal IHC over winnen onderzeebootorder: ‘Trots een belangrijke bijdrage te mogen leveren’

‘Allereerst feliciteren wij Naval Group met de gunning van deze opdracht’, laat een woordvoerder van Royal IHC weten. ‘Naval Group kiest voor samenwerking met Royal IHC vanwege onze specifieke en bewezen kennis op het gebied van onderwatertechnologie en decennia aan ervaring met de bouw van complexe schepen. Sinds 2018 heeft het IHC Defence team zijn kennis van onderzeeboottechnologie en -integratie versterkt en kunnen profiteren van inhouse operationele expertise.’

‘Wij feliciteren ook al die Nederlandse bedrijven die mogen bijdragen aan dit strategische project voor Nederland en zijn blij met de keuze voor het Nederlandse maritieme ecosysteem. De keuze is goed voor het behoud en de verdere ontwikkeling van Nederlandse kennis, werkgelegenheid en economie. Vanwege de zeer vertrouwelijke aard van dit project zal de inhoud niet ontsloten kunnen worden.’

Orka, Barracuda, Tijgerhaai en Zwaardvis

Dat Naval de Nederlandse industrie bij de bouw van de vier onderzeeboten, genaamd Orka, Barracuda, Tijgerhaai en Zwaardvis, gaat betrekken stelt ook Defensie. ‘Naval is erin geslaagd een gebalanceerd, veelzijdig en realistisch bod neer te leggen. De werf is gekomen tot een waardige opvolger van de Walrusklasse. Daarbij is een stevige rol weggelegd voor de Nederlandse industrie, een belangrijke eis bij deze gunning. Niet alleen bij het bouwen, maar ook bij de instandhouding. Dit besluit is dus niet alleen goed voor de marine en onze veiligheidsbelangen, maar zeker ook voor Nederlandse bedrijven en het opbouwen van onze kennispositie.’

Frankrijk tegen Nederland

Over de precieze rol van IHC bij de bouw van de onderzeeboten kan de woordvoerder nog weinig zeggen. Derk te Bokkel, CEO van de scheepsbouwer, zei eerder in deze krant het volgende over die samenwerking. ‘Als de order aan Naval wordt vergund, moet er nog veel gebeuren. Wij zullen dan pas ergens in 2026 zicht krijgen op de omvang. Mijn inschatting is dat de toegevoegde waarde ervan beperkt zal zijn. Maar we doen graag mee.’ IHC verwijst nu naar het bericht van Defensie dat stelt dat de Nederlandse industrie sterk betrokken wordt en laat weten te verwachten ‘een mooi aandeel te kunnen leveren’.

De afgelopen weken mondde de vraag ‘wie bouwt de vier nieuwe onderzeeboten met een totale waarde van vier tot zes miljard euro?’ in ieder geval in de media uit op een tweestrijd. Tussen Naval aan de ene kant en Saab-Damen aan de andere kant. Het nieuws van De Telegraaf ruim twee weken geleden dat het Franse Naval de beste papieren had en dat Damen de order ging mislopen startte een debat.

De SGP, onder leiding van Chris Stoffer, probeerde met een debat en een billboard-campagne het tij nog te keren. De SGP pleitte voor Damen, want dan zouden de vier tot zes miljard euro meer in Nederland terechtkomen. De Tweede Kamer moet nog akkoord gaan met het besluit van het kabinet.