Kabinet kiest nu echt Naval voor nieuwe onderzeeboten: ‘Beste boot voor de beste prijs’

De onderzeeboten hebben ruimte voor een kleinere bemanning: 35 tot 40, in plaats van 50 bij de Walrusklasse. De nieuwe batterijcapaciteit maakt de onderzeeboten stiller, ze hoeven minder vaak naar boven en zijn moeilijker vindbaar voor sonar.

Reacties IHC en Damen Lees hier de reactie van Royal IHC, de Kinderdijkse scheepsbouwer wordt door Naval betrokken. En de reactie van Damen, dat samen met het Zweedse Saab de order hoopte binnen te halen.

Het projectbudget komt neer op 5,6 miljard euro, dit is niet het bedrag van de offerte. Naval vond de beste balans met de beste boot en de beste prijs. Ook de duidelijke samenwerking met Nederlandse bedrijven werd genoemd. ‘Honderden miljoenen euro’s zullen terugvloeien in het Nederlandse bedrijfsleven.’ Naar verwachting gaan de sonar en energiesystemen van Nederlandse makelaardij zijn.

Defensie stelt op haar site: ‘Naval is erin geslaagd een gebalanceerd, veelzijdig en realistisch bod neer te leggen. De werf is gekomen tot een waardige opvolger van de Walrusklasse. Daarbij is een stevige rol weggelegd voor de Nederlandse industrie, een belangrijke eis bij deze gunning. Niet alleen bij het bouwen, maar ook bij de instandhouding. Dit besluit is dus niet alleen goed voor de marine en onze veiligheidsbelangen, maar zeker ook voor Nederlandse bedrijven en het opbouwen van onze kennispositie.’

Levertijd

Van der Maat laat weten dat een belangrijke eis was dat de boten geleverd konden worden tussen 2034 en 2037. Het Franse Naval kan in die periode twee van de vier boten leveren. Van de huidige Walrusklasse varen er nog drie van de vier onderzeeboten. De Zr.Ms. Walrus is al met pensioen, dat schip is deels uit elkaar gehaald om de levensduur van de andere drie onderzeeboten te verlengen. Op termijn wacht Zr.Ms. Zeeleeuw hetzelfde lot als de Walrus, alleen is nog niet bekend wanneer. Daarna vaart de marine door met twee onderzeeboten. Dat is eigenlijk te weinig, zei strategisch analist Frederik Mertens eerder tegen Schuttevaer.

Tekst gaat verder onder de foto.

Barracudaklasse

De namen zijn ook al bekend: Orka, Zwaardvis, Barracuda en Tijgerhaai. ‘Stevige, krachtige en indrukwekkende roofdieren’, aldus de staatssecretaris. ‘We gaan volle kracht vooruit met de bouw van de nieuwe boten. Ik snap dat de teleurstelling groot is bij de andere werven’, voegt hij eraan toe.

Reactie NMT ‘Als NMT vinden wij het van strategisch belang om de kennis en ontwikkeling van marine-technologie in Nederland te verankeren. Wij gaan ervan uit dat de betrokkenheid van de Nederlandse maritieme maakindustrie bij de ontwikkeling, bouw en het onderhoud maximaal is geborgd, zoals de overheid met ons heeft afgesproken in de Sectoragenda en bij het Tweede Kamerdebat van afgelopen woensdag Kamerbreed werd uitgesproken.’

De afgelopen week zorgde de aanbesteding voor de bouw al voor de nodige onrust in Den Haag. Dinsdag kwam al naar buiten dat de keuze op de Franse onderzeeboot is gevallen. Daarop vroeg de SGP een spoeddebat aan, omdat het gerucht ging dat de Fransen de boten mogen gaan bouwen.

Meer info over de Barracudaklasse