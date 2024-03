Kabinet kiest voor onderzeeboten van Franse bouwer Naval

Het kabinet wil vier onderzeeboten kopen van de Franse Naval Group. Dat zal het kabinet vrijdag officieel besluiten in de ministerraad, zeggen bronnen tegen RTL Nieuws. Het ANP en de NOS bevestigen het bericht. De Franse boten zijn als beste uit de aanbesteding gekomen, zeggen bronnen.

Er waren drie onderzeebootbouwers in de race om de opdracht binnen te slepen: Naval Group uit Frankrijk, Saab uit Zweden en TKMS uit Duitsland. Saab uit Zweden heeft een samenwerking met de Nederlandse scheepswerf Damen.

Het gaat om de afronding van een jarenlang traject. De Franse onderzeeërs moeten de huidige vier onderzeeërs van de zogenoemde walrusklasse vervangen. Na jarenlange gesteggel en nieuwe eisen, heeft een projectgroep die ingediende aanbestedingen beoordeeld.

Vorig jaar juli mochten de bouwers hun bouwplannen en prijs inleveren. Uiteindelijk heeft de projectgroep gekozen voor de Franse bouwer. Het zou de beste boot voor de beste prijs zijn. Ook de ministeriële onderraad is akkoord, zeggen bronnen tegen RTL Nieuws. Ook de NOS bevestigt het bericht.

De Tweede Kamer moet de aankoop nog goedkeuren. Woensdagavond is er een ingelast debat in de Kamer over het aanstaande besluit.

Met de toewijzing van de miljardenorder aan het Franse Naval, blijft ook het Nederlandse bedrijfsleven erbij betrokken. Naval heeft namelijk het in Kinderdijk gevestigde IHC als partner.