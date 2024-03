Zeeuwse Staten: ‘Bouw onderzeeboten moet gegund worden aan Saab-Damen’

Impact economie

Vrijwel alle fracties in de Provinciale Staten van Zeeland pleiten ervoor de bouw van vier onderzeeboten voor Defensie te gunnen aan de Nederlandse scheepsbouwer Damen en het Zweedse Saab, die samen hebben ingeschreven. In een brief die ze dinsdagmorgen aan de Zeeuwse commissaris van de Koning Han Polman aanboden, schrijven de fracties dat als de order naar Saab-Damen gaat dit een ‘enorme impact’ heeft op de regionale economie.