Beneteau investeert miljoenen in elektrische zweefferry van Zweedse Candela

Geruisloos en emissievrij

De Franse jachtbouwer Beneteau investeert in de Zweedse ontwerper en bouwer van elektrische draagvleugelboten Candela. Beneteau is de belangrijke nieuwe partner in de onlangs afgesloten financieringsronde van 24,5 miljoen euro, zegt Candela. Hoeveel het Franse bedrijf investeert is niet bekendgemaakt.