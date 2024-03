Maak kennis met de professionals op het Innovatieplein: Willem Barentsz Instituut

Het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling biedt sinds een aantal jaar de deeltijd Master Maritime Innovations aan. Hoofddocent Stephan Procee vertelt: ‘Wij staan op het Innovatieplein om mensen te informeren die een beroepsopleiding in de scheepvaart hebben en hun horizon willen verbreden op het gebied van maritieme innovatie. Denk bijvoorbeeld aan stuurlieden, machinisten, ontwerpers en scheepsbouwers.’

Tijdens de opleiding leren studenten hoe een goed idee kan worden uitgewerkt tot een product dat werkt en wordt toegepast. ‘De insteek is heel breed, het gaat bijvoorbeeld om slim onderhoud aan baggerpijpen tot betere wachtschema’s, van manoeuvreerbaarheid van een schip tot adaptieve zonnebrillen aan boord. De studenten ontwikkelen de slimme oplossingen en behouden zelf het patent.’

De twee jaar durende master wordt in deeltijd gegeven en is daardoor goed te combineren met werk. ‘Om te innoveren, moet je een professionele achtergrond hebben. Je moet het veld kennen waarover je spreekt.’

De opleiding wordt gedeeltelijk op afstand en op Terschelling gegeven. Per jaar zijn er vijf contactweken, waarbij klassikaal les wordt gegeven. ‘Het is belangrijk dat je elkaar ziet en samenwerkt, want zo kom je op goede ideeën en oplossingen.’

De opleiding Maritime Innovation begint ieder jaar in september. Op het Innovatieplein vertellen docenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz graag over de master en ook de andere opleidingen aan het instituut.

