Damen levert 53 meter lang yacht support vessel Five Oceans op in Turkije

Damen Yachting in Antalya heeft het 53 meter lange yacht support vessel YS5302 opgeleverd. Het schip is Five Oceans gedoopt in het bijzijn van eigenaar Tommy Allen, oprichter van het bedrijf Five Oceans Global Solutions.

Allen wil het schip gebruiken om de ‘mysteries van de diepzee’ te onderzoeken. Five Oceans claimt hiervoor geavanceerde technologie en de nieuwste onderzoeksmethoden in te zetten. Een support vessel als de Five Oceans wordt normaal gesproken gebruikt als volgschip bij een superjacht, om plaats te bieden aan extra personeel en materieel. Dit schip gaat echter zelfstandig varen met de eigenaar aan boord, zo lijkt het. Al komt de exploitatie van het schip wel in handen van Verpaka Dolling Superyachts in Monaco. Dit bedrijf zal het schip mogelijk ook kunnen verhuren als volgboot voor superjachten, bijvoorbeeld tijdens de Monaco Yacht Show.

Speelgoed op het dek

De Five Oceans beschikt over een hijskraan om tenders, watertoys en andere benodigdheden aan boord te nemen. Hiervoor is 250 vierkante meter dek beschikbaar.

Aan boord zijn ook gastenverblijven voor acht gasten en hutten voor 10 bemanningsleden. ‘Voor ons is het yacht support-schip een platform dat ons in staat stelt ongelooflijke dingen te doen’, aldus Allen in een persbericht.

Het schip is te water gelaten in Turkije en wordt nog verder afgebouwd, daarna volgen proefvaarten. Dit is het tweede schip dat in de YS53-serie wordt opgeleverd, in 2025 volgt een derde schip.

Specificaties Five Oceans Lengte: 53,25 meter Breedte: 9,20 meter Diepgang: 3,05 meter Brutoton: 499 Motoren: 2 Rolls Royce MTU motoren van 6000 pk elk Topsnelheid: 19 knopen Ontwerp: Damen Yachting