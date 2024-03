Nederlandse Vissersbond blij met ‘rechtvaardigheidsgevoel’ minister Adema

Volgens voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond biedt de Visie de sector inderdaad een langetermijnperspectief. ‘We willen gezond voedsel van dichtbij en dat zijn juist vis, schaal- en schelpdieren uit de Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer. Ik vind het héél fijn dat minister Adema eindelijk eens zegt dat de vissers gewoon bij Nederland horen. Ik herken een enorm rechtvaardigheidsgevoel bij hem, daar waar hij formuleert dat het behouden van ruimte voor de visserij grote prioriteit heeft. Maar ook dat hij zegt dat er de afgelopen jaren dingen niet goed zijn gegaan. De belangen van de vissers zijn niet altijd goed meegewogen. En dat wil hij veranderen door dat opnieuw in een juiste balans te brengen.’

In samenspraak

In de Visie Voedsel uit Zee en Grote Wateren wordt een toekomstbeeld geschetst richting 2050, met perspectief op een duurzame en economisch gezonde sector. Ook voor nieuwe ondernemers, die met teelt van mosselen of zeewier aan de slag willen, of anderszins kansen zien in een veranderende Noordzee. Het visiedocument is tot stand gekomen in overleg met vissers en andere betrokken partijen. Ook is het besproken in het Noordzeeoverleg, waarin overheid, visserij, natuurorganisaties, energie- en scheepvaartsector samenwerken. Het is aan het nieuwe kabinet om aan de slag te gaan met een uitvoeringsagenda.

Voedselwinning

Voedselwinning uit zee is volgens Adema van groot maatschappelijk belang, maar moet gebeuren binnen de draagkracht van het ecosysteem. Het behoud van ruimte voor de visserij is dan ook een prioriteit. De overheid gaat, als het aan Adema ligt, het belang van voedselwinning uit zee een gelijkwaardiger plek geven bij de keuzes voor het ruimtegebruik op de Noordzee. Bijvoorbeeld als het gaat om aanleg van windparken.

Passieve visserij is (naast aquacultuur) momenteel de enige vorm van voedselwinning die is toegestaan in windparken. Lopende onderzoeken en innovaties kunnen mogelijk leiden tot aanpassing van het beleid voor medegebruik. Ook moet er meer wetenschappelijke duidelijkheid komen over de effecten van bodemberoerende visserij. Bepaald moet worden waar dit wel en niet (meer) kan. Momenteel zijn visserij-ondernemers vaak gespecialiseerd in één techniek en in het vissen op slechts enkele soorten, zoals tong en schol. De toekomst vraagt om meer flexibiliteit in vangsttechnieken en soorten waarop wordt gevist.

Het is aan het volgende kabinet om ideeën uit de Visie uit te werken in concrete acties. Tegelijkertijd gaan de acties die al zijn ingezet door, zoals een subsidieregeling voor vermindering van het brandstofgebruik.

