Rusland en China sluiten akkoord met Houthi’s over Rode Zee-aanvallen

Houthi-rebellen nemen geregeld schepen onder vuur die over de Rode Zee of in de Golf van Aden varen. Eerder zeiden de Houthi’s dat alle schepen gelieerd aan de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of Israël doelwit waren. Maar ‘gelieerd’ bleek al vaker een ruim begrip, zoals bij de fatale aanval op de True Confidence.

Een van de leiders van de Houthi’s, Mohammed Abdel Salam, heeft in Oman gesprekken gevoerd met diplomaten uit China en Rusland, meldt Bloomberg. Chinese en Russische schepen waren al geen doelwit, maar de landen voelden de noodzaak dit ook vast te leggen in een akkoord.

Rubymar en True Confidence

Schepen die door de Rode Zee of Golf van Aden varen worden regelmatig beschoten met raketten. Dat leidde op de True Confidence tot de dood van drie opvarenden. De bulkcarrier Rubymar zonk na een raketaanval. Andere schepen kwamen er af met schade of brand aan boord. Veel schepen kiezen er vanwege deze aanvallen voor om om te varen via Kaap de Goede Hoop. Dat kost wel extra vaartijd en brandstof. Het aantal schepen dat om Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika vaart, is met 85 procent gestegen sinds de eerste helft van december.

Diplomatieke steun

Het is onduidelijk waar die diplomatieke steun precies uit moet bestaan. De landen zouden bijvoorbeeld resoluties tegen de Houthi’s kunnen tegenhouden. Zo heeft zowel China als Rusland vetorecht binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.