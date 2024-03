Bemanning bulkcarrier True Confidence meldt derde dode na raketaanval

De bemanning van de bulkcarrier True Confidence dat woensdag voor de kust van Jemen werd geraakt bij een raketaanval van Houthi-rebellen, meldt dat daarbij drie bemanningsleden zijn omgekomen. Eerder gingen autoriteiten in de VS en het VK uit van twee doden.

De Houthi’s voeren al sinds november aanvallen uit op schepen in de Rode Zee die zij in verband brengen met Israël, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. Woensdag vielen daar voor het eerst doden bij. De door Iran gesteunde opstandelingen zeggen met hun acties door te gaan tot ‘de belegering van de bevolking van Gaza’ gestaakt wordt.

Volgens het Amerikaanse commandocentrum CENTCOM heeft de internationale bemanning van het schip, de True Confidence, ook melding gemaakt van zeker vier gewonden. Daarnaast zou de flinke brand die op het schip woedde na de aanval aanzienlijke schade hebben veroorzaakt.

De True Confidence wordt geëxploiteerd door een Griekse rederij en vaart onder de vlag van Barbados.