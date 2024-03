Twee bemanningsleden bulkcarrier True Confidence overleven raketaanval niet

Het schip wordt geëxploiteerd door een Griekse rederij en vaart onder de vlag van Barbados. Op de bulkcarrier waren een bemanning van twintig personen en drie bewakers. Onduidelijk is waar het schip precies is, de laatst bekende locatie op MarineTraffic dateert van een aantal dagen geleden. True Confidence was onderweg van de Chinese haven Lianyungang en zou morgen aan moeten komen in de haven van Jeddah, Saudi-Arabië.

Eerder was het verhaal dat er drie bemanningsleden vermist zouden zijn en dat er vier hevige brandwonden hebben opgelopen.

Galaxy Leader

Sinds de aanval op de Galaxy Leader in november van vorig jaar is het hoogst onrustig op de Rode Zee en in de Golf van Aden. Hoewel de bemanningsleden van de Galaxy Leader nog altijd vast worden gehouden, heeft deze aanval op de True Confidence voor het eerst tot menselijke slachtoffers geleid.

De Houthi’s vallen regelmatig schepen aan als vergelding voor de Israëlische invasie in de Palestijnse Gazastrook en uit solidariteit met de Palestijnen. De Verenigde Staten en bondgenoten reageren met tegenaanvallen op stellingen van de Houthi’s.