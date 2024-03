Kan remote besturing de binnenvaart veiliger maken?

Felle kritiek

De twee grote Duitse rederijen Deymann en HGK Shipping zetten vol in op remote varen. Hoewel de regelgeving nog ver achterloopt, denken deze twee, samen met Nederlandse en Vlaamse rederijen dat op afstand bediende schepen een oplossing bieden voor de alsmaar krapper wordende arbeidsmarkt in de binnenvaart.

Deymann kwam vrijwel meteen na de aanvaring met een verklaring op de proppen dat remote varen de veiligheid in de binnenvaart vergroot. Die mening kwam hem op felle kritiek te staan. ‘Remote varen is de grootste kolder en het is een leugen dat het ooit de veiligheid ten goede komt.’

De timing van Deymann voor zijn pleidooi voor remote varen leek ongelukkig, omdat zijn eigen schip tegen de brug voer. Het kwam over als spin om de aandacht van het ongeluk af te leiden. Aan de andere kant, een pleidooi voor op afstand bestuurbare schepen na een aanvaring van een concurrent is weinig chic. Nu kon Deymann dat punt juist maken omdat het zijn eigen schip betrof.

Krappe arbeidsmarkt

Als we de opmerking van Deymann lospellen van de emotie en het los uit heup schieten dat de binnenvaart eigen is, snijdt die dan hout? Ofwel: wordt de binnenvaart inderdaad veiliger door remote besturing? Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden.

Wel is duidelijk dat vrijwel wekelijks bemande schepen tegen bruggen en andere kunstwerken aanvaren. Op dezelfde dag voeren zowel Deymann als het waterstofschip van Harm Lenten tegen een brug. De vraag is dan ook niet: is remote varen veiliger? Maar: kan remote varen bijdragen aan minder aanvaringen?

In zekere zin is op afstand besturing vergelijkbaar met een loods, zoals op delen van de Rijn ook verplicht is. Met aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt is het onvermijdelijk dat er steeds meer schippers uit andere Europese landen komen. En het zal geen 10 jaar meer duren of er varen ook schepen met Filipijnse kapiteins rond.

Die schippers hebben veelal geen lokale bekendheid met bruggen in Friesland of Rotterdam. Schippers die dat wel hebben, weten dat je met vier lagen containers het centrum van Rotterdam beter vermijdt, of dat de Willemsbrug toch echt een meter lager is dan de Erasmusbrug. Door diezelfde krapte, is het voor elk binnenvaartbedrijf elke week weer puzzelen met de roosters. Uit recent onderzoek van ILT kwam naar voren dat werktijden weer steeds vaker worden overschreden, met alle onveilige situaties vandien.

Aantrekkelijke werkgever

Remote varen kan hier een oplossing voor bieden, zegt exploitant Seafar. Een schipper aan de wal wordt niet afgeleid door bijzaken op het schip en kan bijvoorbeeld wel die lokale bekendheid bieden als een bemanning die niet heeft. Ook kan het werk van een walkapitein wellicht meer mensen naar de binnenvaart trekken die geen zin hebben om telkens een week of twee weken van huis te zijn.

Goed opgeleide bemanningen met veel lokale bekendheid, die uitgerust hun reizen maken en die regelmatig op de simulator oefenen. Dat zou de veiligheid echt verhogen. Maar dan moet de sector er wel in slagen de binnenvaart neer te zetten als een moderne aantrekkelijke werkgever. En die collectieve kracht ontbreekt, waar die in de bouw, techniek of wegtransport wel sterker aanwezig is.