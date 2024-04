Genua houdt voor tweede keer een nautisch evenement met klassieke jachten

De Italiaanse havenstad Genua is van vrijdag 17 tot en met zondag 19 mei voor de tweede keer het toneel voor een ‘Classic Boat Show’. Schippers van klassieke jachten mogen tijdens het evenement gratis aanmeren in de haven. Voor bezoekers aan de wal is het evenement eveneens gratis.

Onder de uitgenodigde jachten zijn veel jarige schepen. Zoals het 18 meter lange klassieke zeiljacht Tirrenia II, dat haar 110e verjaardag viert. Ze is één van de oudste schepen op het nautische evenement. Dit schip werd onder de naam Sapho II gebouwd bij de H.R. Stevens Shipyard in Southhampton. De oorspronkelijke eigenaar stierf binnen een jaar na aanschaf, waarna ze in Italiaanse handen kwam. Daarna werd ze in 1924 gekocht door de president van de Royal Italian Yacht Club die een nieuwe zeilwedstrijd onder de naam Tirrennia Cup startte.

Oceaanoversteek

De Tirrenia II kwam daarna in 1975 in handen van een rijke man in Monaco die haar in 1989 verkocht aan Peter Jespersen uit Noorwegen. Hij nam het zeilschip de oceaan over nar de Cariben en Venezuela. Daar verkocht hij haar aan een Italiaan, die het schip weer naar de Middellandse Zee voer. Ze heeft intussen meer dan 20.000 nautische mijl op haar naam staan en is diverse keren gerefit, de laatste keer in 2019. Maar het interieur is nog vrijwel in originele staat.

Wrak

Een andere jarige is de 30 meter lange schoener Pandora. Zij werd in 1994 in Rusland gebouwd onder de naam Anna. Het schip lijkt op een postschip uit de vloot van tsaar Peter de Grote dat in de 18de eeuw op de Oostzee voer. Ze kwam in 1995 naar Genua, waar ze opmerkelijk genoeg werd achtergelaten door haar eigenaar. Het schip zonk. In 1999 vond de Italiaan Marco de Amici haar, knapte haar op en ging erop wonen. De huidige eigenaar, Luca Buffa, kwam als tiener graag aan boord en hielp vanaf 2000 met de restauratie, leerde zeilen en nam het schip over in 2011. Ze vaart tegenwoordig als Tall Ship met studenten. In Genua worden bezoekers aan boord verwelkomd door Buffo en bootsman Fanja Raffellini.

Veel Italiaanse schepen

Andere deelnemers zijn onder meer de ruim 100 jaar oude Barbara (1923), Windrift (1971), Paulena (1966), Tulli (1960) en Rondine II (1948).

Ook aanwezig zijn de houten catamaran Festina Lente, Magim (1979), Margaret (1926), Crivizza (1966), Il Moro di Venezia I (1976), Greylag (1932), Armelea (1969) en de voormalige sleepboot Lupo (1962).

De Italiaanse marine komt naar de Classic Boat Show met de Chaplin uit 1974, een Marconi Cutter die in 2008 door de familie Novi werd geschonken aan de marine.

De schoener Amore Mio uit 1964 viert in Genua dat ze 60 jaar in de vaart is, terwijl de Brick II uit 1954 haar 70-jarig bestaan viert.

Markt

In Nederland worden maritieme evenementen vaak omlijst met shanty-koren en een podium met popmuziek. Dat zul je in Italië niet snel aantreffen. Hier kiest men voor een keurige markt met kunstenaars, modelbouwers en maritieme ambachtslieden die hun werk tentoonstellen.

Tekst gaat verder onder foto

De organisatie van de Classic Boat Show Genua hoopt op meer dan 10.000 bezoekers.

Lees ook: Grootste bootshow van de Middellandse Zee laat meest luxe Italiaanse boten zien Lees ook: Meer dan 1 miljard euro aan boten op Hiswa te Water