Grootste bootshow van de Middellandse Zee laat meest luxe Italiaanse boten zien

De Genua Bootshow is, voor een Nederlander die de Hiswa gewend is, echt andere koek. Zo is het evenement uitgestrekt over een gebied van meer dan 200.000 vierkante meter op zowel het water als land. Bezoekers komen er stijlvol gekleed naartoe, het eten is uitmuntend en de Italianen doen er alles aan je gastvrij te verwelkomen aan boord. Zijn boten in Nederland vaak weerbestendig en praktisch, de Italianen letten veel meer op design en snelheid. Wie goed geïnformeerd wil worden over de aankoop van een vaartuig, is hier op de goede plek, zo leert de ervaring. De Italianen nemen de tijd om je te woord te staan en vinden het geen probleem daarbij een fles bubbels open te trekken.

Made in Italy

Het thema is dit jaar Made in Italy, waarbij de botenbouwers uit eigen land dus extra onder de aandacht worden gebracht. De Italianen staan niet alleen bekend om hun goede stijl, maar tegenwoordig ook om hun vooruitstrevende blik op duurzaamheid. Elektrische varen wordt steeds populairder, ook bij het grotere segment motorjachten. Ook kijkt men naar duurzame bouw van jachten.

Het is ook een extreem luxe beurs dankzij de grote aanwezigheid van de bekende merken als Riva met snelle open houten tenders én veel motorjachten van lokale jachtbouwers. Alle grote namen zijn aanwezig, zoals Azimut, CRN en Sanlorenzo.

De paviljoens binnen zijn gevuld met leveranciers van de modernste snufjes voor aan boord. Denk aan boordcomputers en wifi-leveranciers, maar ook interieurontwerpers. Schrik overigens niet van de hoeveelheid marmer en goud, dat is nu eenmaal de stijl van de Italianen.

De Salone Nautico Genova wordt al sinds 1962 jaarlijks in september of oktober gehouden en is één van de grootste bootshows ter wereld. Dit jaar wordt de beurs in vijf segmenten opgedeeld: zeilboten, (super)jachten, techniek, ‘Boat Discovery’ met proefvaarten en ‘Living the Sea’. Het is eigenlijk niet te doen om in één dag de hele beurs te bezoeken, ook omdat er diverse evenementen zijn, waaronder 120 workshops en seminars over onderwerpen als innovatie, arbeid en technologie.

De 63e editie van de Genoa International Boat Show wordt van 21 tot 26 september 2023 gehouden in de haven van Genua aan de Ligurische Zee.