Er kan nog zeker 11 miljoen ton bulklading van de weg naar het water

Modal shift

De binnenvaart kan zeker 11 miljoen ton meer bulklading vervoeren dan nu het geval is in Nederland. Maar het kost moeite om een modal shift op gang te brengen. ‘Vraag hulp als je over water wilt vervoeren. Er zijn zelfs subsidies mogelijk’, zei projectleider Wilco Volker van Logistic Navigators donderdag 14 maart op de Multimodaal Expo in Breda.