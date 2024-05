Binnenvaart incasseert verlies van twee miljoen ton lading

Vervoermarkt

De binnenvaart heeft het vrachtvolume de eerste vier maanden van 2024 met 3,2% zien teruglopen naar 70,5 miljoen ton. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog 72,8 miljoen ton en in 2022 79,2 miljoen ton. De daling deed zich voor in vrijwel alle vaargebieden: binnenlands, Rijnvaart en de Noord-Zuidvaart. Maar niet alle ladingsoorten deden het slechter.