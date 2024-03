Spanning naar kookpunt over onderzeebootorder Koninklijke Marine

Wordt het Damen of Naval? Wordt het Nederland of Frankrijk? Wordt het Vlissingen of Kinderdijk? Vrijdagmiddag 14 maart laat maakt het kabinet bekend welke scheepsbouwers aan de slag mogen: het Zweedse Saab samen met de Nederlandse Damen, het Duitse tkMS of de Franse Naval Group. Deze laatste werkt nauw samen met Royal IHC.

Het gaat om een megaorder van vier tot zes miljard euro. Volgens De Telegraaf gaat de order naar de Fransen. Insiders zeggen in die krant dat de Naval Group verreweg de scherpste offerte heeft aangeleverd. Zij bieden ‘de beste boot voor de beste prijs’. De werf van Naval Group, deels in staatshanden, kan grotere risico’s nemen en kan leveren tegen prijzen waar een commerciële werf nauwelijks tegenop kan, zo tekende De Telegraaf op.

Dat nieuws zorgde voor een waar PR-offensief vanuit de politiek en brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology. Ook toeleveranciers roerden zich. Directeur David Roodenburg van Huisman uit Schiedam luidde de noodklok.

Directeur David Roodenburg van Huisman in Schiedam, dat de plaatstalen drukhuid (romp) zou maken, luidt eveneens de noodklok. ‘Als Saab de opdracht niet krijgt, laten we hightech kennis, innovatie én belastinggeld het land uitvloeien’, zegt Roodenburg tegen De Telegraaf. ‘Als deze miljardenorder, bekostigd door de Nederlandse belastingbetaler, naar Frankrijk of Duitsland gaat is onze maritieme maakindustrie het kind van de rekening. Dan zijn we ook de komende 30 jaar afhankelijk van het buitenland voor onderhoud van de onderzeeboten en training. Goedkoop is dan duurkoop.’

Dat Damen de order krijgt, werd afgelopen weken steeds onwaarschijnlijker, want het concern kreeg de ene na de andere opdracht van het kabinet in de schoot geworpen. Zo krijgt het een hoofdrol bij de bouw van vier nieuwe Luchtverdedigings- en Commandofregatten. Vorige maand schreef Defensie nog aan de Tweede Kamer dat met de vervanging van de LC-fregatten meer dan 2,5 miljard euro is gemoeid. Voor de bewapening zal tussen de 1 en 2,5 miljard worden gereserveerd.

Woensdag 6 maart maakt het kabinet bekend dat concern uit Gorinchem ook zes amfibische transportschepen mag bouwen. De eerste wordt geleverd in 2032 en de laatste in 2038, aldus staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer.

De amfibische transportschepen gaan twee grote transportschepen en vier patrouilleschepen vervangen. Met het project is 1 tot 2,5 miljard euro gemoeid. Naast Damen zal voor de nieuwe transportschepen samenwerking worden gezocht met de ‘bredere Nederlandse defensie-industrie’.

Een woordvoerder van IHC zegt dat het bedrijf de lobby voor Damen ‘met enige verbazing’ volgt. Wat IHC precies gaat doen als Naval Group de onderzeeboten mag bouwen, is nog niet bekend. ‘Daar gaan we het over hebben als het ons toekomt.’

SGP: laat onze industrie niet zinken De Tweede Kamer debatteert woensdagavond 13 maart over de onderzeeboten. In de aanloop naar het debat – en de gunning deze vrijdag – is de SGP een campagne begonnen om de order in Nederland te houden. SGP-leider Chris Stoffer maakte zijn standpunt duidelijk met een ‘billboard-campagne’ waarop een knaloranje onderzeeboot te zien is met daarbij de tekst: ‘Laat onze industrie niet zinken’. ‘Berekeningen laten zien dat we voor elke euro die we hiervoor in onze eigen economie steken, 1,25 euro terugkrijgen. Met een keuze voor de Fransen, doe je je eigen land tekort.’