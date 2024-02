Hoofdrol voor Damen bij bouw vier Nederlandse fregatten

Scheepsbouwer Damen Shipyards krijgt een hoofdrol bij de bouw van vier nieuwe Luchtverdedigings- en Commandofregatten, bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. De huidige LC-fregatten worden in de loop van het volgende decennium vervangen.

Vorige maand schreef Defensie nog aan de Tweede Kamer dat met de vervanging van de LC-fregatten meer dan 2,5 miljard euro is gemoeid. Voor de bewapening zal tussen de 1 en 2,5 miljard worden gereserveerd, schreef demissionair staatssecretaris Christophe van der Maat toen.

Volgens een ingewijde gaat het om het “grootste maritieme project ooit”. Defensie is ook bezig met de vervanging van de vier onderzeeboten. Daar is naar verluidt zeker 4 miljard mee gemoeid. Binnen enkele weken wordt bekend welke werven de onderzeeboten mogen bouwen.

De Nederlandse maritieme industrie krijgt een ‘heel grote rol’ in de vervanging van de LC-fregatten waarbij Damen dus een hoofdrol zal krijgen. Het demissionaire kabinet en de Kamer zien een voorname rol weggelegd voor de Nederlandse maritieme industrie bij de aanschaf van nieuw materieel.

Naval

Voor Damen zal het een opsteker zijn. Eerder deze week meldde De Telegraaf dat voor de bouw van de vier nieuwe onderzeeboten het Franse Naval, dat samenwerkt met het Nederlandse IHC, de beste papieren heeft. Het Zweedse Saab heeft samen met Damen ook een voorstel gedaan voor de bouw van de onderzeeboten.

De ministerraad zal vrijdag instemmen met de zogeheten A-brief. Dat is een eerste stap in de verwerving van de nieuwe schepen. Daarin staat onder meer wat de behoefte is, hoe de schepen er ongeveer moeten uitzien, hoeveel het gaat kosten en hoelang het hele project gaat duren.

De huidige LC-fregatten, die bescherming bieden tegen dreiging vanaf zee en uit de lucht, worden komende jaren nog gemoderniseerd om ze langer in de vaart te kunnen houden. De eerste LC-fregatten moeten volgens planning in 2032 en 2033 uit dienst gaan.