Damen gaat transportschepen voor defensie bouwen

Rotterdam en De Witt weg

Scheepsbouwer Damen krijgt opnieuw een prominente rol bij de bouw van nieuwe schepen voor de marine. Het gaat om zes amfibische transportschepen waarvan de eerste wordt geleverd in 2032 en de laatste in 2038, aldus staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer.