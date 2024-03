Van der Wees sleept Feadships nieuwste superjacht Project 715 door Rotterdam

Het 80 meter lange superjacht Project 715 van Feadship is onderweg van Scheepswerf Slob in Papendrecht naar de afbouwwerf in Aalsmeer. Koninklijke Van der Wees uit Dordrecht is verantwoordelijk voor het transport. Vandaag passeert het superjacht Rotterdam.

Het casco is gebouwd bij Slob, de vaste cascobouwer van Feadship. Daar is het uit de hal gereden, op een ponton van Hebo Maritiem Service gezet en door Van der Wees naar de Waalhaven gevaren, wat bijzondere foto’s opleverde. In de Waalhaven is de ponton afgezonken, zodat het jacht zelfstandig ging drijven. De duwboot Broedertrouw 2 en de sleper Broedertrouw 4 van Koninklijke van der Wees manoeuvreren het schip nu door Rotterdam richting Hollandsche IJssel. Volg het transport hier.

Via de Hollandsche IJssel en de Gouwe gaat het naar de werf van Feadship in Aalsmeer voor de afbouw. Over het nieuwe superjacht is weinig bekend. Feadship meldt op LinkedIn dat het een dieselelektrische aandrijving krijgt. En dat het dankzij batterijen en zonne-energie twee dagen onafgebroken uitstootvrij kan varen.

Project 715 telt vier dekken. Het schip wordt naar verwachting volgend jaar opgeleverd, meldt SuperyachtTimes.