Ruim 100 meter lang Feadship superjacht Project 1011 maakt zich klaar voor proefvaart

Het 102,6 meter lange superjacht Feadship Project 1011 is bijna klaar voor haar proefvaart op de Noordzee. Het superjacht is uit haar dok gehaald op de werf van Feadship in Makkum.

Het superjacht is afgebouwd op de locatie in Makkum. Daar ligt het sinds juli vorig jaar, het voorwerk werd verricht door Zwijnenburg in Cappelle aan den IJssel.

Feadship 1011 is een ontwerp van Sinot Yacht Architecture & Design en Azure Yacht Design. Het heeft 1100 vierkante meter aan buitenglas, waaronder 20 buitenschuifdeuren en 12 glazen windschermen. Er zijn vier buitenbubbelbaden, een zwembad dat de volledige hoogte van het hoofddek beslaat en toegankelijk is vanaf het zwembaddek. Daarnaast is er een helikopterhangar onder het voorste helipad en acht rompdeuren waarvan één de grootste tendergaragedeur is die ooit op een Feadship is geïnstalleerd.

Enkeldeks machinekamer

Op jachten van dit formaat is een machinekamer met twee niveaus vrijwel verplicht, maar een belangrijk onderdeel van het ontwerp van Project 1011 is een enkeldeks machinekamer om meer binnenruimte te kunnen gebruiken voor gasten.

Het project is het vierde grootste Feadship superjacht dat tot nu toe is gebouwd, na de 118 meter lange Feadship 821 en Feadship 1010, beide momenteel in aanbouw bij de werf, en de 110 meter lange Anna.