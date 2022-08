Passen en meten voor Feadship superjacht 1010 bij Schellingwouderbrug

Het 118 meter lange schip voer vrijdagavond rond 19.30 uur. over over het Buiten-IJ aan de Zuiderzeeweg in Amsterdam. Het nieuwe superjacht 1010, verliet gisteren de bouwhal in Makkum en zal bij Feadship in Amsterdam gereed gemaakt worden voor oplevering aan de eigenaar van het schip.

Het ontwerp van Feadship is een samenwerking tussen Espen Øino International, Zuretti Interior Design en De Voogt Naval Architects. Ze zijn respectievelijk verantwoordelijk voor de exterieur, het interieur en het marine ontwerp.

