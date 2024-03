Veerpont Maassluis-Rozenburg zet in eerste weekend bijna 4000 auto’s over

De autopont die na 1,5 jaar afwezigheid weer vaart tussen Maassluis en Rozenburg, heeft het ‘bijzonder druk’ gehad in het eerste weekend. Omdat de Beneluxtunnel afgelopen weekend in één richting dicht was, vanuit het zuiden, kozen duizenden automobilisten als alternatief voor de pont over Het Scheur. Dit leidde vooral op de zuidoever in Rozenburg tot lange files.

‘Op het drukste moment stonden mensen drie uur te wachten voordat ze overgezet konden worden’, zegt projectmanager Johan de Haas van Damen, de exploitant van de veerdienst. ‘We hebben eigenlijk direct de dienstregeling losgelaten en zijn zo vaak mogelijk gaan varen.’

In overleg met de provincie Zuid-Holland, de eigenaar van de opgeknapte Blankenburg-pont, besloot Damen ook om langer door te varen. Het autoveer pendelt in principe dagelijks tussen 06.00 en 19.00 uur over Het Scheur. In de avonduren vindt onderhoud plaats, om te voorkomen dat de bijna zestig jaar oude boot te maken krijgt met technische problemen. Zaterdag voer de pont echter bijna tot middernacht door. ‘In overleg met de provincie hebben we de mogelijkheid om dit te besluiten wanneer de situatie erom vraagt en wanneer onze personele bezetting en onderhoudsplanning dit toelaten’, aldus De Haas. ‘Het is niet de bedoeling dat we dit structureel gaan doen.’

Eerste weeklend

De autopont werd vrijdag weer in gebruik genomen, nadat de Blankenburg in oktober 2022 was uitgevallen. De afgelopen 1,5 jaar konden alleen voetgangers en fietsers met een pontje het water tussen Maassluis en Rozenburg oversteken.

In de eerste drie dagen zette de autopont in totaal 3718 voertuigen over. ‘Het is bijzonder druk geweest’, aldus De Haas. ‘Wij zijn er eigenlijk van overtuigd dat dit vooral te maken had met enthousiasme rond de terugkeer van de veerpont. Het kan echter zijn dat de sluiting van de Benelux ook enigszins invloed heeft gehad’, zei hij met een knipoog.

De komende twee weekenden gaat de tunnel weer dicht voor groot onderhoud. Dan moet het verkeer uit noordelijke richting omrijden.