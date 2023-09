Van der Wees dirigeert superjacht Feadship 824 over Oude Rijn

Joekel op de Rijn

Het 100 meter lange Feadship 824 superjacht is dit weekend van Schiedam naar de Feadship Royal Van Lent op Kaag Eiland gesleept door Koninklijke Van Der Wees. Het schip wordt daar de komende jaren wordt afgebouwd. Het jacht is met honderd meter een van de grootste schepen die ooit over de Oude Rijn is gevaren.