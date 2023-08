En ineens laat Feadship superjacht Project 822 zien

Als een duveltje uit een doosje liet Feadship de nieuwste creatie Project 822 dit weekend zien. Over het 75-meter lange superjacht is weinig bekend. De romp is gemaakt door NMC uit Nieuw-Lekkerland en sinds september 2021 wordt het afgebouwd bij Van Lent op Kaageiland.

Het jacht is ontworpen door Feadship De Voogt Naval Architects. Het exterieur is van het gerenommeerde Britse bureau RWD, dat ook het interieur ontwierp in samenwerking met Susan Young Interiors.

Nu Project 822 naar buiten is, kan de gestileerde mast op haar bovendek worden geplaatst. De belangrijkste cijfers van het staal-en-aluminium gebouwde jacht zijn een breedte van 13,6 meter en een brutotonnage van 2.220.

Het schip is een 15 andere te water gelaten of in aanbouw zijnde schepen in de faciliteiten van Feadship, waaronder de 72-meter Project Sakura, die op speculatie werd gebouwd en na slechts zes weken werd verkocht.