Bouw van grootste Nederlandse superjachtwerf begonnen: ‘Straks superjachten van 200 meter in Nederland’

De eerste damwanden voor de Dutch Superyacht Tech Campus in Amsterdam zijn geplaatst in het Noordzeekanaal. Daarmee is de bouw begonnen. Het is een belangrijke nieuwe stap in de plannen van projectontwikkelaar Wim Beelen en zijn investeringsmaatschappij Larendael.

De plannen voor de Dutch Superyacht Tech Campus zijn niet mis. Superjachten tot 200 meter worden straks in Amsterdam ontworpen én gebouwd. Dat is uniek voor de Nederlandse jachtbouw. Ter vergelijking: Oceanco heeft het tot nu toe grootste superjacht gebouwd op Nederlandse bodem. Dat is het 127 meter lange superjacht Koru, eigendom van Jeff Bezos.

Maar ook in het internationale landschap is die lengte uniek, want het grootste superjacht ooit gebouwd is de 180 meter lange Azzam door Duitse grootbouwer Lürssen. De Duitse superjachtindustrie staat erom bekend groter te bouwen dan de Nederlandse.

ADM-terrein

Met name de locatie van de te bouwen werf brengt voordelen met zich mee. Niet alleen is het historische grond, vroeger zat hier de Amterdamse Droogdok Maatschappij, maar ook hoeven er geen bruggen gepasseerd te worden om de Noordzee te halen. Het enige kunstwerk op de route van het oude ADM-terrein naar de Noordzee is Zeesluis IJmuiden, geschikt voor de containerreuzen. Waardoor problemen, zoals met het 127 meter lange jacht van Bezos of de 80 meter lange Galactica, worden voorkomen.

Leerplek

Naast de bouw van grote superjachten wordt de werf ook gebruikt als campus. ‘De campus is een werk- en leerplek voor jachtbouwers. Nederland is een van de vooraanstaande landen in de superjachtbouw. De Dutch Superyacht Tech Campus gaat deze positie alleen maar versterken’, laat Wim Beelen op LinkedIn weten.

De plannen van Wim Beelen, die zijn geld verdiende met afval, hadden wat voeten in aarde. Maar met het plaatsen van damwanden wordt zijn toekomstmuziek nu echt realiteit.

