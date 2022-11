Beelen weer stap vooruit op weg naar Dutch Superyacht Tech Campus

Investeringsmaatschappij Larendael van projectontwikkelaar Wim Beelen neemt scheepssloperij Decom Amsterdam over. Dat nieuws bracht Larendael afgelopen week zelf naar buiten. Het is een stap vooruit op weg naar de realisatie van de Dutch Superyacht Tech Campus die Beelen op het ADM-terrein wil vestigen.

Het gaat om een niet alledaagse overeenkomst die recent tot stand kwam. Decom is namelijk huurder van Larendael. Het bedrijf huurde het bedrijfsterrein al van de vorige eigenaar en kwam dus als het ware met de boedel mee toen Beelen/Larendael het ADM-terrein vorig jaar overnam. In maart stonden de twee bedrijven nog tegenover elkaar bij de voorzieningenrechter in Amsterdam. Toen ging het om de toegankelijkheid van het werfterrein van Decom. Het bedrijf eiste dat Beelen/Larendael de ADM-haven zou laten uitbaggeren tot een diepte van negen meter. Decom kreeg gelijk.

Koek-en-ei

Maar in een paar maanden kan veel gebeuren. In de tussentijd is het kennelijk weer koek-en-ei tussen de partijen. De verhoudingen waren kennelijk zo goed dat Beelen en Paule Koole, eigenaar van Koole Contractors, tot overeenstemming kwamen over de verkoop van Decom. De hoogte van de overnamesom is niet bekendgemaakt. Beide partijen zijn ermee in hun nopjes, zo blijkt uit het persbericht. Wim Beelen, eigenaar van Larendael is ‘enorm blij’ met de aankoop van Decom. ‘Het is een fantastische kans om de bedrijfsactiviteiten van Decom in te passen in de plannen voor de gebiedsontwikkeling van het Westelijk Havengebied. Het geeft de Dutch Superyacht Tech Campus extra uitstraling.’

Ook Paul Koole noemt de verkoop van Decom ‘een groot succes’. Zijn bedrijf gaat zich focussen op de andere bedrijven, die het onder meer in de maritieme en industriële sector heeft.’

Sanering

Het persbericht laat echter doorschemeren dat Beelen/Larendael er niet op uit is om de sloopactiviteiten voort te zetten, in ieder geval niet op langere termijn. Beelen maakt de weg vrij voor de vestiging van zijn Dutch Superyacht Tech Campus. De omstandigheden voor de superjachten zitten misschien even tegen vanwege de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen rijke Russen. Maar Beelen gaat nog steeds recht op zijn doel af. En dat is de campus waar de hele Nederlandse sector terecht kan voor de bouw, onderhoud en refit van de pareltjes onder de superjachten.

De plannen worden nog eens toegelicht in het persbericht: ‘In zijn totaliteit worden er zes overdekte dokken aangelegd, met ligplaatsen voor schepen van 40 tot 200 meter lang. Als extra dienst(en) kunnen er refits en onderhoudsbeurten aan de jachten worden uitgevoerd. Daarnaast zullen deze droogdokken gebruikt worden voor het verbouwen en het onderhoud van jachten. Voor jachten tot 70 meter lang is een jachtlift beschikbaar, waardoor onderhoud op de wal kan plaatshebben. Buiten De Campus bestaat de mogelijkheid voor het aanmeren van 40 jachten.’

Kegelschepen

Bij zo’n plan passen geen sloopschepen en al helemaal geen sloopactiviteiten. Rondom de campus moet het terrein aangeharkt zijn en het groen netjes bijgehouden. Vandaar dat Beelen vorig jaar via de rechter probeerde de kegelschepen aan de Stromboliweg weg te krijgen. Er was twee keer een gang naar de rechter nodig, maar Beelen trok aan het langste eind. Een belangrijke overwinning op weg naar de realisatie van de plannen. Want met die stinkende binnenvaarttankers aan het begin van de haven lok je natuurlijk geen superjachten.

Worden er bij Decom nog schepen en maritieme objecten gesloopt? Zo lang de superjachtcampus nog niet klaar is misschien nog een enkele keer. Beelen heeft tenslotte ervaring als sloper. Maar het uiteindelijke doel is toch een schone werf voor de rijken der aarde. In een one-stop-shop waar alles bij de hand is. Het persbericht: ‘De Campus biedt de ruimte om het gehele jacht ter plekke te ontwerpen en te produceren, hierdoor zal het aantal transportbewegingen tot een minimum worden gereduceerd (efficiency). Minder reis- en transportbewegingen dragen bij aan het verder verduurzamen van de sector. Daarnaast is bij de bouw van de diverse faciliteiten energieneutraal, of zelfs energie-opwekkend, het uitgangspunt en zal transport op De Campus per fiets of elektrische buggy plaatsvinden.’

Lees ook: