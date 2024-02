Dubbele stapelloop in herhaling bij Bodewes en Ferus Smit

Bij Bodewes betrof het bouwnummer 825 en bij Ferus Smit het bouwnummer 457. Bij aflevering worden de schepen als resp. Arklow Resolve en Arklow Grace in de vaart genomen.

Bijna één jaar geleden deed hetzelfde fenomeen zich voor. Ook toen ging het om twee schepen (de Arklow Rally en Arklow Gem) voor Arklow Shipping. Zowel de Ierse bouwbegeleiders als het publiek moesten ook deze keer een keuze maken naar welke stapelloop de meeste belangstelling uitging. Naar verluidt ging, wat de publieke belangstelling betrof, de voorkeur uit naar Bodewes, omdat een dwarsscheepse tewaterlating hier, gezien het veel nauwere vaarwater, in de regel aanzienlijk spectaculairder is.

R-serie bij Bodewes

Bij Royal Bodewes in Martenshoek werd met assistentie van de sleepboten Ferry-Jo en Waterpoort de Arklow Resolve te water gelaten. ‘Het jaar is nog geen vier weken oud en dit is al het tweede schip dit jaar dat we te water laten’, zegt werfbaas Herman Bodewes met trots. Exact een week eerder liep bij Bodewes Foxhol de voor Taiwan bestemde cementcarrier Asia Cement No. 9 van stapel.

De Arklow Resolve is de vijfde uit een serie van zeven Eco Traders 6800 zonder ijsklasse. Met een interval van drie maanden volgen nog de Arklow Rose (826) en Arklow Rover (827). De schepen zijn uitgerust voor het vervoer van bulkladingen. De algemene gegevens van de op gasolie varende door RINA geclassificeerde serie luiden: lengte 104,93 meter, breedte 15 meter, ontwerpdiepgang 6,50 meter, airdraught in ballast 21 meter, deadweight op ontwerpdiepgang 6660 ton. In de machinekamer wordt een MaK 6M25C,Tier II, 1740 kW bij 720 rpm hoofdmotor geplaatst die een snelheid levert van 12 knopen.

G-serie bij Ferus Smit

Bij buurman Ferus Smit ging met assistentie van de sleepboten Gruno II en Gruno IV de Arklow Grace te water. Hier gaat het om een serie van vijf van het type 3000 GT-3, waarvan de werf er vorig jaar al drie opleverde. Hekkensluiter is de Arklow Guard (bouwnummer 458). Dit vijftal zonder ijsklasse met thuishaven Rotterdam is een vervolg op een vloot van 15 schepen die Ferus Smit al aan Arklow heeft geleverd. De algemene gegevens luiden: lengte 87,40 meter, breedte 14,99 meter, holte 7,12 meter, 5150 dwt. In de machinekamer staat een 1600 kW MaK 6M25 hoofdmotor, die een snelheid levert van ruim 12 knopen.

Toen de Arklow Resolve en Arklow Grace het Winschoterdiep in waren gedoken, feliciteerden Bodewes en Ferus Smit elkaar met hun beider succesvol verlopen tewaterlatingen.

Arklow Shipping beheert een grotendeels aan het Winschoterdiep gebouwde vloot van ruim 50 schepen, variërend in grootte van 4930 tot 34.900 dwt, waarvan 17 onder Nederlandse vlag.

Zowel de Arklow Resolve (imo 9923255) als Arklow Grace (imo 9874117) wordt medio maart naar de Eemshaven gesleept voor de proefvaarten. Van daaruit hebben de proefvaarten plaats onder agentuur van respectievelijk Amasus en Wagenborg met aansluitend de overdracht aan de Ierse opdrachtgever.

