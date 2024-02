Eerste schip ligt in nieuwe overnachtingshaven Spijk: ‘Geen lintje mogen doorvaren’

Het eerste binnenvaartschip heeft vandaag (1 februari) ligplaats genomen in de nieuwe overnachtingshaven van Spijk. De eer viel te beurt aan de Fiducia van schipper Arie Schram. Hoewel schepen er vanaf vandaag kunnen overnachten, is de officiële opening van de haven pas in maart.

De nieuwe overnachtingshaven bij Spijk biedt plaats aan 50 binnenvaartschepen tot 135 meter. Ook zijn twee ligplaatsen voor koppelverbanden tot 190 meter aangelegd en ligplaatsen voor een- en twee-kegelschepen. De nieuwe haven moet het tekort aan ligplaatsen tussen de Duitse grens en Tiel verhelpen. Eigenlijk zou de haven vlak voor de kerst vorig jaar worden geopend. De veiligheidsproeven kosten echter meer tijd dan voorzien, waardoor de opening met ruim een maand werd vertraagd.

Schipper Schram was onderweg naar Duitsland en zag zijn kans schoon de nieuwe haven uit te testen. ‘Er was geen ontvangstcomité, helaas. En ik heb ook geen lintje mogen doorvaren’, grapt Schram. Dat hij geen lintje mocht doorvaren, komt omdat de officiële opening pas in maart is. De Fiducia is inmiddels vergezeld door de Paul en zo liggen de eerste twee schepen klaar voor de nacht. ‘Ik ben benieuwd hoe de faciliteiten zijn’, stelt Schram, ‘dat is altijd maar afwachten’.

Rijkswaterstaat laat weten dat alles is getest en naar behoren werkt. De officiële, feestelijke opening volgt 14 maart.

Over de aanleg

Boskalis legde de overnachtingshaven aan in opdracht van Rijkswaterstaat. Maar voordat het werk kon beginnen liep het project al veel vertraging op. De provincie Gelderland gaf in 2016 groen licht voor de aanleg, die vervolgens in 2020 zou beginnen. Maar in 2019 werd het begin van de werkzaamheden uitgesteld doordat het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde dat sprake was van te weinig natuurcompensatie. De Raad van State concludeerde in 2020 echter dat de provincie Gelderland dit wel op orde had. Uiteindelijk begonnen de werkzaamheden in 2021. De binnenvaart heeft sinds het begin van deze eeuw aangedrongen op de aanleg van de nieuwe overnachtingshaven.

