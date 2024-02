Vroon koopt dertiende veetransportschip

Friesian Express

Rederij Vroon heeft de vloot van veetransportschepen uitgebreid met een dertiende schip, dat door Vroon is omgedoopt tot ‘Friesian Express’. Het betreft de door Zhoushan Shipbuilding gebouwde mv Aurochs van de Tsuneishi Group, een Japanse scheepswerf annex rederij in Hiroshima. De Aurochs op haar beurt kwam overigens oorspronkelijk in de vaart als de GL Kaihou.