‘In de zomer varen we naar Frankrijk’

Door de lens van Sanne

Guus en Willeke van der Bol werkten allebei voor de Nederlandse Spoorwegen. Hij als machinist, zij als hoofdconducteur. In 2012 sloeg de vonk over. Twee maanden later woonden ze samen en nu leiden ze, samen met teckel Fien, een schippersleven op de Rijnstroom VI, een beurtvaarder uit 1926 die ze zelf verbouwden.