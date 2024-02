Oorlogsmonument krijgt vaste plek bij Nieuwe Sluis Terneuzen

Koningin Wilhelmina stond er op dat er een oorlogsmonument in Terneuzen werd opgericht. Zij bezocht op 14 maart 1945 de plek waar vijf medewerkers van Rijkswaterstaat werden gefusilleerd.

Op Dolle Dinsdag (5 september 1944) probeerden de vijf Rijkswaterstaters om explosieven van de bezetter te verwijderen. De vijf mannen werden bij deze poging opgepakt en gefusilleerd. Drie dagen later werden zij in een gezamenlijk graf op de algemene begraafplaats begraven. Na de bevrijding is op het graf een gedenkteken geplaatst. Het drie meter hoge gedenkteken symboliseert de poging van de vijf.

Dat monument verhuist op 7 februari naar een vaste plek op de nieuwe locatie. Het krijgt een prominente plek op het daarvoor ingerichte herdenkingsplein. Vanaf 4 mei dit jaar vindt de jaarlijkse dodenherdenking in Terneuzen hier plaats.