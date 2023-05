Oplevering van Nieuwe Sluis Terneuzen nog een jaar vertraagd

De Nieuwe Sluis Terneuzen wordt pas aan het einde van 2024 opgeleverd, maakt Rijkswaterstaat in een online update bekend. Vorig jaar zei minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat nog dat de sluis dit jaar zou worden afgerond, maar die planning is officieel van de baan. Rijkswaterstaat geeft opnieuw aan dat de vertraging voornamelijk het gevolg is van coronamaatregelen, PFAS-regels en onbekende objecten in de ondergrond.

‘Het eerste schip vaart eind volgend jaar door de Nieuwe Sluis’, aldus de opdrachtgever. Dat hebben we eerder gehoord. Het miljardenproject is sinds de startfase in 2017 herhaaldelijk vertraagd. De contouren van het ruim 400 meter lange en 50 meter brede kunstwerk worden steeds beter zichtbaar, maar de aannemers kunnen nog niet naar huis.

‘Dat komt door meerdere factoren’, zegt Rijkswaterstaat, die dezelfde redenen noemt als bij de vorige vertraging. ‘Coronamaatregelen zorgden bijvoorbeeld voor een andere werkwijze, waardoor er minder mensen tegelijk konden werken. Daarnaast was de verwijdering van onbekende objecten op voorhand niet voorzien. Ook heeft nieuwe regelgeving op het gebied van PFAS ervoor gezorgd dat er meer grond en baggerspecie afzonderlijk moest worden ontgraven en afgevoerd naar een verwerkingslocatie.’

Afronding

Toen bouwcombinatie Sassevaart de opdracht in 2017 binnensleepte werd verwacht dat de werkzaamheden in 2022 klaar zouden zijn. Nu zijn we een jaar verder en moet er nog het een en ander gebeuren: de installatie van sluisdeuren en -bruggen, aanleg van wegen, afronding van het bediengebouw en het baggeren van landtongen. Het project kan pas worden opgeleverd wanneer de constructies zijn getest en het personeel is getraind om het complex te bedienen.

Kosten

De oorspronkelijke aanneemsom was 750 miljoen euro, maar inmiddels bedragen de bouwkosten ongeveer een miljard. De nieuwe vertraging levert extra kosten op. ‘De verdeling daarvan zal worden besproken tussen de Vlaamse en Nederlandse overheid’, zegt Rijkswaterstaat. Vlaanderen betaalt sinds het begin mee voor het project omdat de sluis mede is bedoeld om de bereikbaarheid van de haven van Gent te verbeteren.

Dit bericht verscheen eerder op Infrasite.nl.

