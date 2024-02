‘Onzekerheid situatie Rode Zee serieus drama voor zeelieden’

Topman Boudewijn Siemons

Topman Boudewijn Siemons van Havenbedrijf Rotterdam verwacht niet dat de situatie in de Rode Zee dit jaar effect heeft op de totale overslag in de Rotterdamse haven. Dat is mits de situatie daar niet verergert, benadrukt hij bij de presentatie van de jaarcijfers. Ook noemt hij de onzekere situatie in de Rode Zee een ‘serieus drama voor de mensen op die schepen’.