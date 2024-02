Conflict bij scheepvaartbedrijf De Volharding, rechter grijpt hard in

Aandelenemissie voorzien

Een conflict bij scheepvaartbedrijf De Volharding tussen de aandeelhouders is zo hoog opgelopen dat de rechter heeft ingegrepen. De Volharding is een joint-venture tussen Scheepvaartbedrijf Dari, scheepsbouwer Peter Versluis (Veka) en zeevaartondernemer Erik van der Wiel. De Ondernemingskamer heeft alle bestuurders uit hun functie gezet en er is onderzoek gestart naar mogelijk wanbeleid.