Bouw van nieuwe Antwerpse Royerssluis kan bijna beginnen

De sloopwerkzaamheden van de Royerssluis in Antwerpen naderen de afronding later dit jaar. Al tijdens de sloop kan in het tweede kwartaal van dit jaar begonnen worden met de bouw van de nieuwe sluis, vertelt directeur projecten bij Boskalis, Arno van Schaik.

In 2028 moet de nieuwe Royerssluis in Antwerpen klaar zijn. Het nieuwe kunstwerk wordt 230 meter lang en 36 meter breed en is daarmee geschikt voor vierbaksduwvaart. De werkzaamheden worden verricht door een consortium bestaande uit Boskalis Nederland, CIT Blaton, Stadsbader, Mobilis TBI en Artes Group.

De sloopwerkzaamheden van de in 1907 geopende sluis zijn al geruime tijd onderweg en worden eind dit jaar afgerond. ‘We zijn begonnen in 2021. Eerst moest er een bouwkuip om de bestaande sluis worden gerealiseerd’, vertelt Van Schaik. Daarvoor is onder andere 40.000 m2 aan cement-bentoniet wand geplaatst. CB-wanden hebben een waterkerende functie en worden vaker gebruikt voor bouwkuipen. ‘Toen de bouwkuip stond hebben we de oude sluis leeggepompt en de waterstand in de bouwkuip verlaagd.’

Sluiswachterswoning

Vervolgens kon de sloop beginnen. Van de oude sluis blijft niets meer over, op één ding na. ‘Ja, dat is ook nog een klus geweest. Het oude sluiswachterswoning blijft behouden. Die staat nu op een soort eilandje. Wanneer de nieuwe sluis er is, wordt de sluis vanuit dit huis bediend. Daarvoor moet het eerst nog wel gerenoveerd worden’, stelt Van Schaik.

De bouw van de nieuwe sluis begint in de tweede kwartaal van dit jaar. ‘Maar, zoals je ziet op de foto’s moeten we ook nog een deel slopen. Dat kan parallel aan elkaar.’

Sloop in cijfers Het consortium heeft op LinkedIn cijfers van de sloop tot nu gedeeld. Tot nu toe aangelegd, gesloopt en gebaggerd is: Tijdelijke wegen: 20.400m²

Werfwegen: 26.500m²

CB wand: 40.000m²

Diepwand: 5000m²

Damwand: 14.000m²

Combiwand: 3.000m²

Baggerwerkzaamheden: 50.000m³